Mulher deixa pedido de socorro em rolo de papel higiênico em SC: Cárcere privado

Uma mulher vítima de violência doméstica usou papel higiênico para pedir socorro na cidade de Gaspar, no interior de Santa Catarina. Policiais militares encontraram o bilhete e conseguiram resgatá-la neste sábado, 4.

Segundo informações do G1, na sexta-feira, 3, a vítima, de 34 anos, convenceu o ex-marido, de 29, a ir com ela a uma loja de conveniência alegando que compraria cigarro. Ela foi ao banheiro do estabelecimento e escreveu o pedido de ajuda no papel higiênico, colocando seu endereço e a frase "estou (em) cárcere privado" no recado.

O bilhete foi encontrado no sábado por um funcionário, que acionou a Polícia Militar. Os policiais foram ao endereço e prenderam o agressor. Segundo os agentes, a vítima estava em estado de choque, com lesões no pescoço, rosto e seios.