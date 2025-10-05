Quem é o empresário Alexandre Carvalho, morto em acidente doméstico no Rio

"Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso", lamentou.

Na publicação de Isabelle, outros artistas lamentam a morte do empresário, como Fernanda Rodrigues, Tainá Müller, Vanessa Giacomo, André Gonçalves, Thalita Rebouc?as e Ingrid Guimarães. "Há pouco tempo estávamos juntos! Sem acreditar", escreveu Ingrid.

O deputado federal Ciro Nogueira (PP-PI) publicou uma homenagem a Alexandre nas redes sociais. Ele relatou que falou com o amigo há uma semana, quando ele tinha caído e batido com a cabeça em casa.

"Hoje, faleceu e isso me faz perceber a fragilidade da vida e quanto a finitude está próxima de nós, porque o Alexandre, um amigo muito especial, mais jovem que eu, partiu de modo inesperado e repentino", afirmou.

O empreendedor Luís Eduardo Magalhães Filho, neto de Antônio Carlos Magalhães, lembrou ter compartilhado "mais de 20 carnavais" com o amigo. "Um homem distinto, atencioso, educado e querido por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", escreveu.