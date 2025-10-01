Teste de R$ 10 criado pela Unesp identifica adulteração de bebida por metanol em 15 minutos

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) criaram um método simples e barato que, em poucos minutos, identifica adulterações em bebidas alcoólicas destiladas. O teste foi desenvolvido em 2023 no Instituto de Química (IQ) da universidade em Araraquara, no interior de São Paulo, e patenteado no mesmo ano. Na época, não houve interesse para a produção comercial. O kit custa entre R$ 10 e R$ 15 e, no caso das bebidas, dá o resultado em 15 minutos.

O país enfrenta agora uma avalanche de casos de intoxicação por metanol em bebidas. De acordo com o Ministério da Saúde, até este sábado, 4, foram 195 notificações de intoxicação após ingestão de bebida alcoólica, segundo os dados enviados pelos estados. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí notificaram os primeiros casos em investigação.

Em todo o país, são 14 casos confirmados e 181 em investigação. Do total de registros, 162 são em São Paulo (14 confirmados e 148 em investigação). Dessas notificações, 13 são de óbitos. Um óbito confirmado no estado de São Paulo e 12 estão sendo investigados (7 em SP, 3 em PE, 1 na BA e 1 no MS).