Alckmin diz que reunião de Lula com Trump foi melhor do que o esperado

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o governo está "otimista" após a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Foi muito boa a conversa, melhor do que nós esperávamos. Então, estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar", afirmou.

Conforme nota do Palácio do Planalto, Lula solicitou a Trump a "retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras".