Brasil e Cingapura fecham acordo para ampliar comércio de proteína animal

São Paulo, 6 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Meat Traders Association of Singapore (MTAS) assinaram nesta segunda-feira, 6, em Colonia, na Alemanha, onde ocorre a feira de Anuga, memorando de entendimento que estabelece uma aliança entre os dois países para o fortalecimento das relações comerciais e institucionais ligadas à proteína animal. Em nota, a ABPA diz que o acordo prevê a cooperação em temas técnicos e regulatórios e o apoio a ações de promoção comercial envolvendo carnes de frango, suína e produtos processados."Esta parceria é um avanço nas relações entre o Brasil e Cingapura no campo da segurança alimentar e da cooperação sanitária", disse o presidente da ABPA, Ricardo Santin. Conforme a entidade, Cingapura é o nono principal destino da carne de frango exportada pelo Brasil. Ao todo, foram 101,4 mil toneladas embarcadas entre janeiro e agosto, com receita de US$ 185 milhões. O mercado também é o sexto maior importador de carne suína brasileira, com 54,7 mil toneladas importadas nos oito primeiros meses deste ano, com receita de US$ 155,3 milhões. A ABPA informou que a assinatura ocorreu em encontro com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Roberto Perosa, que assinou memorando equivalente para o setor de bovinos.