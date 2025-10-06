Assine UOL
Política

Caiado e Ciro Nogueira trocam farpas sobre candidato da direita à Presidência

Do Estadão Conteúdo
Caiado ficou irritado por não ter sido citado como presidenciável por Ciro Nogueira
Caiado ficou irritado por não ter sido citado como presidenciável por Ciro Nogueira Imagem: Reprodução/YouTube/UOL

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), trocou farpas com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) neste domingo, 5, nas redes sociais. Em entrevista ao jornal O Globo, Ciro Nogueira disse que há duas candidaturas de direita "viáveis" para as eleições de 2026: as de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Ratinho Júnior (PSD), governadores de São Paulo e Paraná, respectivamente. Para o senador, as candidaturas são possíveis desde que eles recebam aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Caiado, que é pré-candidato ao Planalto, mas não foi citado pelo senador como opção competitiva, afirmou que Ciro Nogueira está "ansioso" em se colocar como candidato a vice na chapa de Tarcísio.

"Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle", afirmou Caiado no X (antigo Twitter), chamando o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro de "senador de inexpressiva presença nacional".

Ciro Nogueira rebateu o governador em publicação no X. "Me chamou a atenção a enormidade do tamanho (da postagem). Deve estar com o tempo livre. Eu não. Sobretudo para polêmicas vazias", disse o senador.

Procurados, Caiado não respondeu, enquanto Ciro Nogueira manteve as alegações da réplica ao governador.

Em entrevista ao Globo, o senador que Tarcísio e Ratinho são competitivos no pleito pela baixa rejeição, em comparação com a de Bolsonaro, e pelo potencial de crescimento, pois ainda são desconhecidos do eleitorado nacional. O senador avaliou que, para se viabilizarem, ambos precisariam de um aval de Jair Bolsonaro.

Tarcísio afirma que pretende concorrer à reeleição ao governo paulista, enquanto Ratinho Júnior despontou como opção da oposição a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

