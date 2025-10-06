Caiado e Ciro Nogueira trocam farpas sobre candidato da direita à Presidência

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), trocou farpas com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) neste domingo, 5, nas redes sociais. Em entrevista ao jornal O Globo, Ciro Nogueira disse que há duas candidaturas de direita "viáveis" para as eleições de 2026: as de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Ratinho Júnior (PSD), governadores de São Paulo e Paraná, respectivamente. Para o senador, as candidaturas são possíveis desde que eles recebam aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Caiado, que é pré-candidato ao Planalto, mas não foi citado pelo senador como opção competitiva, afirmou que Ciro Nogueira está "ansioso" em se colocar como candidato a vice na chapa de Tarcísio.

"Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle", afirmou Caiado no X (antigo Twitter), chamando o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro de "senador de inexpressiva presença nacional".