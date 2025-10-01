Candidatos ligados a Lula e Bolsonaro têm disputa apertada pelo Senado por SP, mostra pesquisa

Como mostrou o Estadão, Haddad tem demonstrado pouca vontade de concorrer, mas Lula o vê como candidato para evitar que o bolsonarismo leve as duas vagas por São Paulo.

Já o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP) é visto como o principal nome da oposição. Eduardo Bolsonaro (PL) também é cotado, mas está nos Estados Unidos e menciona a possibilidade de se lançar candidato à Presidência.

Na pesquisa, os entrevistados puderam sinalizar até dois votos, como será em 2026. Os resultados mostrados para cada nome somam as menções ao candidato como primeira ou segunda opção.

Em um primeiro cenário, Haddad tem 19% e Guilherme Derrite 16%. Em seguida, vêm o deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 12%; a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), também com 12%; a senadora Mara Gabrilli (PSD), com 7%; e Paulo Serra (PSDB), com 7%. 13% dos entrevistados disseram que votariam nulo ou branco e 14% não sabem ou não responderam.

No segundo cenário, Haddad tem 18% e Derrite 16%, mesmo número da ex-prefeita Marta Suplicy (PT). Salles tem 12%, Paulo Serra 8% e Mara Gabrilli 6%. 12% votariam nulo ou branco e 12% não sabem ou não responderam.

Em uma terceira simulação, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 18%. Haddad fica em segundo, com 17%, e Derrite em terceiro, com 16%. Salles vem com 12%, Paulo Serra 7% e Mara Gabrilli 6%. 12% votariam nulo ou branco e 12% não sabem ou não responderam.