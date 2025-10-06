Caso Ruy Ferraz Fontes: líder do PCC no ABC é o 5º suspeito preso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira, 6, Felipe Avelino de Souza, conhecido como Mascherano, por suspeita de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. A defesa do suspeito não foi localizada

Segundo as investigações, ele seria a digital do PCC no crime, uma vez que é apontado como líder da facção na região do ABC Paulista. A prisão foi realizada nesta manhã em Cotia, na Grande São Paulo.

Ele é o quinto suspeito preso. Outros dois seguem foragidos e um foi morto em confronto com a polícia, segundo divulgado pela SSP.