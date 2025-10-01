Cidade de SP registra maior temperatura do ano; frente fria chega na terça

Na terça, há possibilidade chuva leve em pontos isolados e garoa ocasional, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quarta-feira, 8, a sensação de frio aumenta e há expectativa para mais precipitações na cidade de São Paulo.

Chegada de frente fria

A nova frente fria avança sobre o Estado de São Paulo durante a terça-feira, causando pancadas de chuva e queda de temperatura em todas as regiões do Estado paulista, segundo a Climatempo.

As chuvas mais intensas e frequentes são esperadas no extremo Sul e no litoral de São Paulo. "Nas outras áreas pelo interior paulista, a chuva não será tão abrangente, mesmo assim deve cair em áreas de todas as regiões", disse.

A previsão indica que, na quarta-feira, ainda deve chover de forma isolada em várias localidades do centro, norte e oeste do Estado.