Defesa Civil de SP emite alerta para temporais e quedas de temperatura

Depois de dias de calor intenso, com direito a recorde de temperatura máxima na capital nesta segunda-feira, 6, o Estado de São Paulo deverá ser atingido por uma frente fria nesta semana, com a possibilidade de temporais, ventos fortes e até chuva de granizo em diferentes municípios paulistas.

Em comunicado publicado nesta segunda-feira, 6, a Defesa Civil do Estado informou sobre a chegada de uma frente fria nesta terça, 7, que deverá se estender até o final da semana, na sexta-feira, 10.

Conforme os modelos meteorológicos, há condições para temporais e acumulados elevados nesse período, especialmente nas seguintes áreas: