'Estou destruída, parece que tomei a cachaça desse mundo todo', disse vítima de metanol

Uma das vítimas de intoxicação por metanol em São Bernardo do Campo (SP) descreveu em áudios a evolução de seu quadro, antes de ser internada em estado crítico.

"Estou destruída. Destruída. Parece que tomei a cachaça desse mundo todinho", diz Bruna Araújo de Souza em uma mensagem de voz a uma amiga obtida pela TV Globo. Ela havia bebido vodca em um show de pagode. A fala foi feita na manhã do dia seguinte. Bruna relatou ter passado o dia vomitando. À noite, gravou um novo áudio: "Sensação horrível. Nossa... parece que vou desmaiar. Não consigo nem olhar para a tela do celular".

Bruna está internada desde 29 de setembro no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O diretor da unidade, Fábio Silveira Araújo, afirmou que ela já deu entrada em estado grave. "Atualmente o estado dela é bem crítico. Todo suporte foi muito rápido, mas devido à gravidade que ela chegou não temos conseguido ter o êxito que esperávamos", disse o médico ao Fantástico.