Ex-assessor de Moraes diz que audiência na Justiça italiana foi 'fantástica'

O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Eduardo Tagliaferro, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para comentar a audiência na Justiça italiana, classificando a experiência como "fantástica". Ele é alvo de um pedido de extradição formulado por Moraes e despachado para a Itália pelo Ministério da Justiça brasileiro.

"Quero, primeiramente, agradecer a todos pelo apoio, pelas palavras de carinho, pelas mensagens, e-mails e orações. Quero avisar que estou indo embora e que a audiência foi fantástica. O juiz me recebeu muito bem, foi ótimo. Agora, seguimos na luta, por todos que estão na Polônia, nos Estados Unidos Vamos continuar lutando pela nossa liberdade", disse Tagliaferro nas redes sociais.

Na semana passada, Tagliaferro foi detido pela polícia local, mas liberado no início da tarde do mesmo dia. "Eu já esperava por isso, mas tudo foi conduzido com calma e tranquilidade. Na verdade, foi o rito correto, feito na Itália e não o rito 'mágico' do Alexandre de Moraes", afirmou o ex-assessor em entrevista ao programa Figueiredo Show.