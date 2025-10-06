Exportações em setembro caíram 20,3% para os EUA e cresceram 14,7% para a China

Brasília, 6 - As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 20,3% em setembro (totalizando US$ 2,576 bilhões), segundo mês de vigência da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, aos produtos brasileiros. No ano (de janeiro a setembro de 2025), as vendas de produtos brasileiros aos EUA caíram 0,6%, somando US$ 29,213 bilhões.Já as importações de produtos norte-americanos cresceram 14,3% em setembro em relação ao mesmo mês de 2024 (US$ 4,349 bilhões). Nos nove meses de 2025, as compras vindas dos EUA cresceram 11,8%, o equivalente a US$ 34,315 bilhões.ChinaAs exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 14,7% em setembro, somando US$ 8,691 bilhões no mês. No ano, as vendas para o país asiático caíram 1,4% (US$ 76,530 bilhões).Pelo lado das importações, houve crescimento de 9% nas compras vindas da China em setembro (totalizando US$ 6,377 bilhões) e alta de 14,9% (US$ 54,090 bilhões) de janeiro a setembro.Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).