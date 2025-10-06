Galípolo: BC não pode se furtar de discutir a questão do crime organizado e ajudar a combatê-lo

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, ao participar nesta segunda-feira, 6, de evento na Fundação Fernando Henrique Cardoso, discorreu, entre outros temas, sobre como o BC pode contribuir para o combate à infiltração do crime organizado no mercado financeiro. "Antigamente, você via um sujeito assaltar uma agência bancária ou assaltar um carro forte, era evidente o que tinha acontecido. Só que hoje você tem o dinheiro digital, esse processo ocorre de maneira digital, então você não viu um cangaço novo entrar lá na cidade do interior, você ficou sabendo que teve um ataque", disse o banqueiro central, acrescentando que, a partir daí, começam as nomenclaturas que mais confundem do que explicam o ataque.

Galípolo explica que, quando há um ataque digital, a exemplo de quando ocorre um assalto a um carro forte, o dinheiro roubado foi emitido pelo BC, mas não foi a autoridade monetária que foi assaltada. O dinheiro, diz ele, tem essa coisa de ser público e privado, ele foi emitido por alguém, então foi uma outra coisa que aconteceu.

"E aí, muitas vezes, vão existir questões que são particularidades da sociedade, das quais a gente, ainda que não seja algo atinente ao sistema financeiro, vai ter que lidar com aquilo. Vou dar um exemplo: você pode viajar para um outro país e vai ver que o caixa eletrônico está virado para a rua, completamente virado para a rua, de madrugada tem um caixa eletrônico virado para a rua. E no Brasil? No Brasil o caixa eletrônico você tem que passar por uma porta giratória, com detector de metais, com seguranças, isso é uma questão de regulação bancária ou de questões que você vai discutir lá em Basileia? Não, é uma questão própria da sociedade", disse o presidente do BC.