Grupo oferecia R$ 50 por sangue de gatos de rua no interior de SP

Os guardas municipais foram até o endereço, no bairro Monte Belo, acompanhados de uma veterinária do município, e encontraram três pessoas paramentadas com luvas e trajes veterinários, além da proprietária da residência e outra mulher, que seria o contato de uma clínica veterinária de São Jose do Rio Preto. No local foi constatado que eles estavam coletando sangue dos gatos.

Segundo a veterinária Ana Paula Zilli, diretora de Meio Ambiente do município, que acompanhou a ação, trata-se de "uma ação irregular, numa situação insalubre. Tudo indica que os gatos eram anestesiados com uma dose altíssima de medicamento, sem levar em conta o peso deles. Não tinha balança, equipamentos, nem um veterinário responsável no local. Não tinha nada", diz.

Uma das gatas despertou e tentou escapar, mas a veterinária conseguiu contê-la, pois o animal estava desorientado e abatido. "A gatinha estava cianótica, hipotensa, hipotérmica e eu tive que correr com ela", disse. Ao ser indagado, um dos presentes declarou ser estudante de veterinária, enquanto os outros dois se identificaram como "auxiliares", relatando o envio desse sangue a uma clínica.

Os valores pagos por procedimento seriam de R$ 300 para o estudante e R$ 100 para os auxiliares. A proprietária do imóvel informou que apenas havia cedido o local "para ajudar os animais", e a intermediadora da postagem declarou "não saber que se tratava de uma prática irregular", segundo o registro policial.

O estudante de veterinária, a proprietária da casa e a responsável pela intermediação com a suposta clínica foram presos. Os três passaram por audiência de custódia e apenas o estudante de veterinária foi mantido na prisão. Como o local era clandestino, os frascos de sangue e os equipamentos foram recolhidos e vão passar por perícia.

Imunodeficiência felina