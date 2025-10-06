Ipsos-Ipec: 64% dos brasileiros apoiam a COP30; 55% dizem estar 'nada informados'

A parcela de 64% da população brasileira apoia a realização da 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) no Brasil, marcada para novembro em Belém (PA). Em paralelo, cerca de 55% dizem estar "nada informados" sobre a maior cúpula climática do mundo. A pesquisa Ipsos-Ipec ouviu 2 mil pessoas em 132 municípios.

O levantamento também indica que 56% dos brasileiros acreditam que o grande evento trará mais benefícios para a economia do país. São 18% os que acreditam que o evento trará mais prejuízo. Com base nas Conferências anteriores e no envolvimento do setor privado, o governo do Brasil aposta na COP 30 como uma "plataforma mundial de soluções climáticas transformadoras".

A participação do setor privado é considerada ainda mais essencial, tendo em vista o processo de retirada dos EUA do Acordo de Paris. Na pesquisa divulgada hoje é também apontado que 58% dos entrevistados acreditam em um impacto positivo ou muito positivo para a imagem do Brasil no exterior.