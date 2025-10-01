Laudo aponta presença de metanol em bebidas apreendidas em duas distribuidoras em SP

O governo de São Paulo realizou a prisão de 20 suspeitos de envolvimento na manipulação de bebidas no Estado nos últimos dias. Segundo Tarcísio, não há relação entre os suspeitos.

O montante representa praticamente a metade das 41 prisões de suspeitos de adulterar bebidas feitas desde o início do ano.

"Estamos prendendo os suspeitos para fazer a qualificação, ver outros crimes que eles podem ter cometido. As pessoas presas não têm relação entre si. Dentro da cidade, elas não têm relação entre si", disse o governador.

As afirmações foram feitas nesta segunda-feira, 6, no Palácio dos Bandeirantes. O governador Tarcísio de Freitas reuniu o gabinete de crise montado para o enfrentamento dos casos de intoxicação por metanol.

Uma das linhas de investigação aponta que a contaminação pode ter acontecido no momento da limpeza dos vasilhames com metanol. A polícia, entretanto, não descarta o uso intencional do metanol para adulterar as bebidas, aumentando o conteúdo dos vasilhames.

Autoridades orientam a população sobre a importância de não consumir produtos falsificados e de procurar ajuda médica, caso apresente sintomas. A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a morte.