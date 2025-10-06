Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 6, que os exames do rapper Hungria não detectaram metanol no sangue do cantor. Padilha afirmou que o hospital privado onde o cantor foi internado já havia solicitado exame, mas o Ministério da Saúde auxiliou a equipe a ter acesso a um centro de toxicologia do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Que fez a detecção mais rápida, descartando a presença do metanol no sangue. Não só do metanol, mas também dos derivados do metanol, que é o ácido fólico", disse o ministro em entrevista ao portal "Metrópoles".

Durante coletiva de imprensa na semana passada, sem citar nomes, o ministro chegou a confirmar que o exame do único caso suspeito de Brasília tinha dado positivo para a sustância. Minutos depois, a assessoria do ministro voltou atrás e disse que o caso ainda não havia sido confirmado laboratorialmente.