Nunes veta concessão de terreno público para ONG de mãe de vereador

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou com vetos o projeto de lei que permite a alienação de uma travessa no bairro dos Jardins. A sanção será publicada no Diário Oficial da Cidade nesta terça-feira, 7. Nunes vetou o trecho que autorizava a Prefeitura a conceder um terreno público na zona sul a uma entidade presidida pela mãe do vereador Silvinho Leite (União Brasil).

Como revelou o Estadão, o autor da emenda que autorizava a concessão da área foi o próprio vereador. A sugestão de Silvinho foi aprovada pela Câmara Municipal e integrava a versão final do projeto, que aguardava sanção do Executivo.

Nunes negou o conflito de interesses na apresentação da emenda e afirmou que o veto "foi técnico, não pessoal". "Não foi porque é mãe de alguém. Trata-se de entidade com trabalho voluntário, recreativo, que ajuda muitas pessoas. Às vezes se cria problema para criticar, mas não faz parte da minha forma de pensar", disse o prefeito após evento no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) na tarde desta segunda-feira, 6.