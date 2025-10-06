São Caetano: vereadores dançam em cima de mesas do plenário ao som de música de Elvis Presley

"Embora a situação tenha ocorrido após o término formal da solenidade, dentro das dependências da Casa, condutas que possam comprometer a imagem institucional do legislativo serão analisadas com a devida atenção, conforme previsto no Regimento Interno", disse.

Caso constatada a necessidade, medidas cabíveis serão adotadas, ainda de acordo com a Câmara Municipal de São Caetano do Sul.

"Reforçamos que a Câmara Municipal preza pela integridade institucional, pelo respeito ao espaço público e pela conduta ética de seus membros", finalizou, em nota.

'Dia do Elvis Presley'

O projeto de lei do vereador Gilberto Costa (PP), que institui o "Dia do Elvis Presley" no calendário oficial de São Caetano do Sul, foi aprovado em segunda votação por parlamentares em fevereiro de 2025 e sancionada pelo prefeito Tite Campanella (PL) em 10 de março deste mesmo ano.

Na ocasião, Costa destacou a importância de Elvis Presley. "Elvis foi muito mais que um artista. Ele é um exemplo de superação, dedicação e respeito. Sua história fala sobre família, trabalho duro, integração cultural e até mesmo sobre como promover a paz entre as pessoas. Ele deixou um legado que vai muito além da música", afirmou.