Soja/EUA: ajuda de Trump aos agricultores pode demorar até início de 2026

São Paulo, 6 - A ajuda anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos agricultores americanos, estimada pela imprensa entre US$ 10 bilhões e US$ 14 bilhões, pode levar até dezembro ou início de 2026 para chegar aos produtores, segundo a AgResource. Em vídeo divulgado na sexta-feira (3), o presidente da consultoria, Dan Basse, afirmou que fontes em Washington indicam ausência de mecanismos para tornar viável o pagamento no curto prazo, situação agravada pela paralisação do governo federal, que completa o terceiro dia. "Se você está pensando em usar essa ajuda para financiar a armazenagem da safra, acho que vai levar muito mais tempo do que esperamos para esse dinheiro chegar aos agricultores", disse. O valor foi reportado pelo Wall Street Journal e outros veículos de imprensa americanos.Segundo Basse, o governo dos Estados Unidos dispõe de apenas US$ 3 bilhões em um fundo emergencial para a agricultura, a Commodity Credit Corporation, montante insuficiente para cobrir a ajuda prometida. Ele avaliou que uma alternativa seria recorrer às tarifas aplicadas sob a Seção 301, mas ressaltou que qualquer repasse desse tipo dependeria de aprovação do Congresso.Com o governo fechado desde 1º de outubro, serviços e anúncios do Departamento de Agricultura (USDA) tiveram impacto, o que atrasa a busca por soluções. "A notícia saiu porque Trump quer mostrar aos chineses que o governo dos Estados Unidos apoia o agricultor americano. Concordo com isso. Mas também nos diz que o governo não está otimista de que um acordo será fechado com a China", afirmou.