SP pode ter recorde de calor e queda brusca de temperatura em menos de 24 horas

Nesta segunda, a aproximação dessa frente fria, aliada ao sol forte e ventos quentes, vai aumentar significativamente as temperaturas em todas as regiões paulistas.

Conforme a Climatempo, o grande aumento da temperatura poderá fazer com que a cidade de São Paulo tenha um novo recorde de calor para este ano. "O recorde atual é de 34,8°C, no dia 2 de março, conforme a medição oficial do Inmet."

"Poderá ser um dos dias mais quentes do ano até agora no Estado paulista. Cidades do centro-oeste e norte do Estado poderão ter temperaturas entre 37°C e quase 40°C. O litoral paulista também esquenta bastante, com previsão de calor de até 35°C", acrescenta a empresa de meteorologia.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo o Inmet:

- Segunda-feira: entre 19ºC e 36ºC;

- Terça-feira: entre 16ºC e 22ºC;