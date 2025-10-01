STF marca para novembro julgamento do núcleo de ações coercitivas do plano de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai começar a julgar os réus do núcleo de "ações coercitivas" do plano de golpe (núcleo 3) no dia 11 de novembro. A data foi definida pelo ministro Flávio Dino, presidente do colegiado, a pedido de Alexandre de Moraes, relator do processo.

Neste grupo, estão dez acusados - nove oficiais do Exército e um policial federal - aliados do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), foram responsáveis por "ações táticas" da trama golpista.

Veja quem responde ao processo: