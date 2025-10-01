Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na segunda-feira, 6, o recolhimento de 78 cosméticos irregulares, entre produtos para o cabelo, pele e higiene bucal.

A maior parte dos produtos (69) é produzida pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos. Segundo a Anvisa, os itens da empresa não são registrados, tendo sido apenas notificados. A notificação, de acordo com a agência, é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco, o que não se aplicaria aos produtos.

Em nota, a empresa afirma que já havia interrompido voluntariamente a comercialização desses itens após uma atualização da Anvisa para produtos alisantes capilares e que iniciou a adequação dos processos.