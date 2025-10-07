Conab: País plantou 8,2% da área de soja 2025/26 prevista e 27,6% do milho verão

Brasília, 7 - O plantio de soja da safra 2025/26 no Brasil alcançava, até o domingo, 5 de outubro, 8,2% da área prevista no Brasil, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em boletim semanal de progresso de safra. Esse porcentual representa avanço de 4,7 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Na comparação com igual momento da safra 2024/25, quando 5,1% da área havia sido semeada, os trabalhos estão 3,1 pontos porcentuais adiantados. Já em comparação com a média dos últimos cinco anos, de 9,4%, há leve atraso de 1,2 ponto porcentual.Entre os principais produtores, o Paraná lidera os trabalhos, com 19,8% da área plantada, seguido de Mato Grosso, com 16,4%. Mato Grosso do Sul conta com 12% da área plantada e São Paulo, com 9%.Já o plantio de milho verão 2025/26 atingia 29,1% da área prevista, avanço de 2,4 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior. Em comparação com igual período da safra passada, há adianto de 3,2 pontos porcentuais e, quanto à média das últimas cinco safras, de 27,6%, os trabalhos também estão acelerados, na base de 1,5 ponto porcentual.Paraná, com 75% da área semeada, lidera os trabalhos, seguido de Rio Grande do Sul, com 70%, e Santa Catarina, com 64,7% das lavouras cultivadas.A semeadura do arroz 2025/26, por sua vez, cobria 13,4% da área prevista, avanço de 6,2 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior, segundo a Conab. No comparativo com igual momento da safra 2024/25, quando 13,1% da área havia sido plantada, há avanço de 0,3 ponto porcentual. E, em relação à média dos últimos cinco anos, de 14,2%, os trabalhos estão atrasados em 0,8 ponto porcentual. Santa Catarina já semeou 65,6% da área, seguida por Rio Grande do Sul, com 10,6%, e Goiás, com 10%.A Conab informou ainda que o plantio de feijão alcançou 16,9% da área, avanço de 4,1 pontos porcentuais ante a semana anterior e de 1,5 ponto porcentual em um ano. Em relação à média de cinco anos, o cultivo da leguminosa está 5,5 pontos porcentuais adiantados. São Paulo lidera os trabalhos com 66% da área semeada.A colheita de algodão 2024/25, por sua vez, atingia 99,8% da área plantada, evolução de 0,6 ponto porcentual em comparação com a semana passada. Há atraso, porém, em relação a igual momento da safra 2023/24, quando 100% da área já havia sido ceifada e em relação à média dos últimos cinco anos. Apenas a Bahia e Goiás, ambos com 99% da área colhida, ainda concluem a retirada da pluma do campo.Quanto à safra de trigo 2024/25, a colheita alcançava 31% da área, avanço de 4,8 pontos porcentuais em comparação com a semana anterior. Há atraso, porém, ante igual período da safra 2023/24, quando 36,7% da área havia sido trabalhada. Também há atraso de 2,9 pontos porcentuais na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 33,9%. Entre os principais produtores do cereal, o Paraná já colheu 57% do plantio, enquanto o Rio Grande do Sul retirou 1,2% das lavouras semeadas.A colheita da safra 2024/25 de milho de inverno foi concluída na semana, informou a Conab.