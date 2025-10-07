Deral: plantio de milho verão 2025/26 atinge 84% da área no PR

São Paulo, 7 - O plantio da safra de verão de milho 2025/26 avança em praticamente todas as regiões produtoras do Paraná, com 84% da área prevista semeada até a segunda-feira, 6, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. O boletim aponta que 15% das lavouras estão em fase de germinação e 85% em desenvolvimento vegetativo. Em sua maioria, as condições são boas (99%), com apenas 1% em condição média.Segundo Deral, o plantio do cereal de verão já se aproxima da conclusão em várias regiões. "As chuvas irregulares no fim de setembro favoreceram a germinação e o desenvolvimento inicial das lavouras", disse o Deral, em relatório. De acordo com o órgão, em algumas áreas há a presença pontual de cigarrinha e tripes.Sobre a colheita da safra de trigo 2025, o Deral mostra que o cereal foi retirado de 60% da área semeada e que 86% das lavouras têm condição boa, 13% média e 1% ruim. "Colheita do trigo avança de forma consistente e encontra-se próxima da conclusão em diversas regiões", relatou o Deral. O órgão aponta que 59% das lavouras estão em fase de maturação, 35% em frutificação e 6% em floração.Segundo a entidade, a produtividade varia conforme os efeitos da estiagem e das geadas. "Em algumas regiões, os resultados têm superado as expectativas iniciais", afirma o boletim. O Deral alerta, no entanto, para a ocorrência de ventos fortes e chuvas persistentes que podem comprometer a qualidade dos grãos.