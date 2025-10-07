Egito reabre tumba de Amenhotep III após mais de 20 anos de reforma

"É uma tumba muito fascinante", disse Mohamed Ismail à Associated Press no local, acrescentando que ela inclui uma moldura da caixa do sarcófago roubado, com a tampa no lugar onde deveria estar.

Pinturas, câmara funerária e 'Livro dos Mortos'

A tumba começa com uma passagem inclinada de 36 metros de comprimento e 14 metros de profundidade sob o Vale dos Reis. Ela inclui uma câmara funerária principal para o rei e duas outras câmaras para suas esposas, as rainhas Tiye e Sitamun.

Diferentemente de outras tumbas antigas no vale, a tumba não está totalmente decorada, disse Ismail. Suas pinturas mostram Amenhotep III com um grupo de deuses egípcios antigos, e a câmara funerária contém inscrições de cenas do "Livro dos Mortos", que é uma coleção de textos destinados a orientar os mortos através do submundo no Egito antigo.

A múmia de Amenhotep III foi transferida por sacerdotes antigos para a tumba de seu avô, Amenhotep II, também no Vale dos Reis, de acordo com o Museu Nacional da Civilização Egípcia. A múmia, bastante danificada, está em exposição no museu junto com outras 16 múmias de 17 reis e rainhas do antigo Egito.

Amenhotep III foi um dos faraós mais proeminentes da 18ª dinastia do antigo Egito, que governou entre 1550 a.C. e 1292 a.C. Conhecido como Amenhotep, o Grande, ele ascendeu ao trono ainda adolescente e governou por 38 anos, de acordo com o Museu Nacional da Civilização Egípcia.