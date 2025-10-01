Idoso é agredido com soco no rosto enquanto caminhava por calçada em SP

Um jovem de 20 anos foi preso após agredir um idoso, de 62 anos, com um soco no rosto na manhã desta segunda-feira, 6, na Rua Doutor César, em Santana, na zona norte de São Paulo.
Câmeras de segurança flagraram o momento em que o jovem se aproxima da vítima e o acerta com um soco na testa. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, o caso ocorreu por volta das 10h desta segunda-feira, 6.
Segundo a PM, os policiais foram acionados após pessoas que passavam pelo local terem contido o jovem. A vítima relatou que estava caminhando, quando o agressor o atacou com um soco. Ele foi socorrido ao Pronto Socorro Municipal de Santana, onde foi medicado e liberado.
O autor da agressão foi levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como lesão corporal no 13° DP (Casa Verde).
