Inmet emite alerta laranja para queda de temperaturas em SP e outras regiões do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para perigo de declínio de temperatura em São Paulo e outros Estados do País nesta terça-feira, 7. É esperado declínio acima de 5ºC.

Antes da chegada de frente fria, que traz chuva e frio, a cidade de São Paulo registrou a tarde mais quente do ano na segunda-feira, 6.

Os termômetros da estação Mirante de Santana, na zona norte da cidade - usada como referência para as medições na capital -, registraram 35,1°C de máxima, por volta da 13h.