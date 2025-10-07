Inmet emite alerta laranja para queda de temperaturas em SP e outras regiões do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para perigo de declínio de temperatura em São Paulo e outros Estados do País nesta terça-feira, 7. É esperado declínio acima de 5ºC.
Antes da chegada de frente fria, que traz chuva e frio, a cidade de São Paulo registrou a tarde mais quente do ano na segunda-feira, 6.
Os termômetros da estação Mirante de Santana, na zona norte da cidade - usada como referência para as medições na capital -, registraram 35,1°C de máxima, por volta da 13h.
Veja os Estados afetados:
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Trechos de Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.