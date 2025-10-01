Intoxicação por metanol: assessoria do rapper Hungria diz que exames apontam novo resultado

A assessoria de imprensa do cantor Hungria disse nesta terça-feira, 7, que os exames realizados pelo rapper apontaram intoxicação por metanol. A informação contradiz o que foi afirmado pelo ministro da Saúde em recente entrevista ao portal 'Metrópoles'. Na ocasião, Padilha afirmou que foi descartada a presença da substância no sangue do artista.

De acordo com a assessoria do cantor, os exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D'Or, foram liberados na segunda, 6, confirmaram exposição ao metanol. A equipe médica, entretanto, aguarda a contraprova.

"O artista recebeu tratamento conforme protocolo médico para intoxicação por metanol, incluindo o uso de antídoto e hemodiálise precoce, medidas fundamentais para sua excelente evolução clínica", afirma.