Metanol afetou bebidas caras; no dia que falsificarem Coca-Cola, vou me preocupar, diz Tarcísio

De acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda, o Brasil tem 17 casos de intoxicação por metanol confirmados - 15 deles em São Paulo - e outros 200 em investigação.

Na noite dessa segunda-feira, a prefeitura de São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital paulista, confirmou a morte cerebral de uma mulher de 30 anos que estava internada desde o fim de setembro. Os exames constataram a intoxicação por metanol.

O óbito de Bruna Araújo ainda não entrou no balanço da pasta, divulgado antes da confirmação da morte por parte da administração municipal.

Também nesta segunda, Tarcísio e o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciaram que a Polícia Civil identificou a presença de metanol em bebidas alcoólicas apreendidas em duas distribuidoras do Estado.

Elas estão na lista de 11 estabelecimentos - que também inclui bares, adegas e mercados - interditados sob a suspeita de comercializar bebida adulterada. Ao todo, 20 suspeitos de envolvimento na manipulação de bebidas foram presos esta semana, conforme o governo. Os detidos não teriam relação entre si e não se configuraram uma mesma quadrilha.

Tarcísio afirmou ainda que pretende ampliar o controle sobre o comércio de bebidas e as fiscalizações nos locais onde os produtos são distribuídos e vendidos. Ele destacou a criação de um programa de qualidade, com distribuições de selos de qualidade aos comerciantes, com o objetivo de dar maior segurança aos consumidores no momento da compra.