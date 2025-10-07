Nobel de Física vai para cientistas que impulsionaram novas gerações da tecnologia quântica

A mecânica quântica permite que uma partícula se mova diretamente através de uma barreira, em processo chamado tunelamento. Os experimentos dos ganhadores do Nobel demonstraram as propriedades da mecânica quântica em uma escala macroscópica.

"É maravilhoso celebrar o modo como a mecânica quântica centenária oferece continuamente novas surpresas. É também extremamente útil, pois ela é o fundamento de toda a tecnologia digital", afirma Olle Eriksson, Presidente do Comitê Nobel de Física.

Transistores em microchips de computador são um exemplo da tecnologia quântica. A evolução dos celulares também tem origem nos fundamentos estabelecidos por esses cientistas.

A física quântica, junto da Teoria da Relatividade, é a base da Física moderna, e vem sendo explorada pelos pesquisadores no último século.

Nessa segunda-feira, 6, um trio de cientistas - dois americanos e um japonês - conquistou o prêmio na categoria de Medicina por seus trabalhos sobre o sistema imunológico. Essas descobertas ajudaram no desenvolvimento de terapias mais seguras contra o câncer e remédios mais assertivos contra doenças imunológicas.

