PF apura se caminhões-tanque abandonados pelo crime organizado têm relação com casos de metanol

Até o momento, o Brasil reúne 217 notificações de possível intoxicação por metanol após consumo de bebida. Dessas, 17 casos foram confirmados e 200 estão em investigação. Até o momento, 13 Estados notificaram casos: São Paulo (que concentra cerca de 80% das notificações), Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul. Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.

"As investigações estão no início, estão muito embrionárias ainda. Não podemos avançar em nenhuma conclusão, seria até temerário", pontuou Lewandowski.

O ministro explicou ainda que os responsáveis pela adulteração não necessariamente pertencem a organizações amplamente conhecidas, com o PCC. "Não estamos nos referindo necessariamente àquelas conhecidas facções. Pode ser que haja uma organização criminosa especializada em distribuir metanol para adulterar bebidas. Não deixa de ser uma organização criminosa", disse.

Segundo Lewandowski, outro alvo que será atacado pelas investigações será a comercialização de selos, tampas e rótulos pela internet.

"Hoje a venda de rótulos, lacres e tampas que podem servir para adulteração das bebidas é praticamente livre, não tem um controle maior, essa é uma área que precisa ser atacada, porque é aí que temos grande parte da origem das bebidas adulteradas com metanol", afirmou o ministro.

Até o momento, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) já notificou 15 estabelecimentos que comercializam bebidas. Nesta terça-feira, outros 15 serão notificados.