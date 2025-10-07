São Bernardo confirma morte de mulher internada por intoxicação por metanol

Em nota, a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo confirmou que Bruna "evoluiu a óbito após adoção de protocolo de cuidados paliativos".

"A medida foi tomada pela equipe médica em conjunto com a família da paciente. A administração se solidariza com amigos e familiares e reforça que, enquanto esteve internada, a paciente recebeu a melhor assistência possível", informou a administração.

Até esta segunda-feira, 6, a Vigilância Epidemiológica de São Bernardo informou ter recebido 78 notificações de suspeita de contaminação por metanol, sendo seis óbitos e 72 pacientes atendidos na rede hospitalar e de urgência e emergência pública e privada da cidade.

Ao todo, seis pessoas - cinco homens e uma mulher - morreram no município e, até o momento, Bruna é a única que teve a ingestão da substância confirmada. Em todos os casos de óbitos, os exames estão sendo realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) para confirmar ou descartar a contaminação.

Dados do Ministério da Saúde, divulgados na noite desta segunda-feira, 6, informam que o País soma 17 casos de intoxicação por metanol confirmados e que outras 200 ocorrências estão sob investigação. A maior parte das notificações se concentra no Estado de São Paulo, que soma 15 casos positivos para a intoxicação e 164 em investigação até o momento.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, 14 pessoas morreram e duas, ambas da capital paulista, tiveram a morte confirmada por intoxicação por metanol.