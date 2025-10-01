Turista é baleado e morto após ser assaltado em praia de SP

Um turista foi baleado e morto durante um assalto próximo à praia de Indaiá, em Bertioga, cidade do litoral norte de São Paulo. O caso aconteceu na noite do último domingo, 5, na Rua Cesário Galli, no bairro Indaiá.

Márcio Xavier, de 53 anos, foi abordado por um grupo de quatro homens. Os suspeitos anunciaram o assalto e atiraram contra o rosto da vítima, conforme relatou a mulher à polícia.

Os criminosos, que estavam de bicicleta, conseguiram fugir e seguem foragidos. Eles ainda levaram o celular de Xavier e a aliança da esposa. O homem foi socorrido e levado para o Hospital de Bertioga, mas não resistiu.