Asteroide transita a apenas 400 km da Terra; passagem é uma das mais próximas já registradas

Um asteroide sobrevoou a Antártida e passou a uma distância de apenas 428 quilômetros da superfície da Terra, na última quarta-feira, dia 1º. A informação foi divulgada pela Agência Espacial Europeia (ESA) nesta segunda-feira, 6.

De acordo com a ESA, essa altitude é semelhante à órbita da Estação Espacial Internacional (ISS), que varia de 370 a 460 quilômetros, e uma das mais próximas já registradas.

O objeto, chamado de 2025 TF, tem de um a três metros de diâmetro e, devido ao seu tamanho, não representa perigo significativo.