Como atuavam os operadores de rota do tráfico do PCC; 5 são presos em SP e MS

A Polícia Civil de São Paulo prendeu quatro homens e uma mulher na Operação Linha Cruzada, deflagrada nesta quarta-feira, 8. Quatro prisões ocorreram em São Paulo (três delas foram em flagrante em um ponto de tráfico no bairro da Saúde) e uma em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Guarulhos, os suspeitos eram responsáveis pela operação de rotas do tráfico do Primeiro Comando da Capital (PCC). Eles recebiam a droga e repassavam para os pontos de venda. A identidade dos suspeitos não foi revelada.

A investigação teve início com o mapeamento de rotas do tráfico que envolvem o município e outras regiões do Estado. Em Guarulhos, por exemplo, havia pontos de recebimento e distribuição para abastecer outras localidades.