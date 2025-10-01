Assine UOL
Cotidiano

De Vlado a Rubens Paiva: mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

São Paulo, 08

Mais de cem famílias vão receber nesta quarta-feira, 8, certidões de óbito retificadas de seus mortos e desaparecidos na ditadura militar (1964-1985).

Os documentos vêm sendo corrigidos para constar as reais circunstâncias das mortes, no contexto de torturas e outras violações de direitos humanos no período de exceção.

Constam na lista casos o deputado Rubens Paiva, o jornalista Vladimir Herzog, o sociólogo Paulo Stuart Wright, irmão do reverendo Jaime Wright, os metalúrgicos Manoel Fiel Filho e Santos Dias da Silva e o estudante Alexandre Vannucchi Leme.

As famílias serão recebidas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, para a entrega dos documentos. Alguns familiares já haviam recebido as certidões corrigidas, mas agora serão contemplados na solenidade da Sanfran.

As retificações vêm sendo feitas a partir da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A comissão foi reativada no ano passado, após a suspensão de suas atividades no governo Jair Bolsonaro.

Em nota, o governo federal informou que o objetivo da iniciativa é "resgatar a memória e a verdade de brasileiras e brasileiros que foram vítimas das graves violações aos direitos humanos no período da ditadura militar".

É o segundo grupo que obtém as certidões retificadas após a retomada dos trabalhos da comissão. A primeira entrega, de 63 documentos corrigidos, ocorreu em agosto. Há casos pendentes em que os documentos ainda precisam de lavraturas e retificações e, por isso, serão entregues nos próximos meses.

Veja a lista completa de certidões retificadas:

Continua após a publicidade

Alex de Paula Xavier Pereira

Alexander José Ibsen Voerões

Alexandre Vannucchi Leme

Ana Maria Nacinovic

Ana Rosa Kucinski Silva

André Grabois

Continua após a publicidade

Ângelo Arroyo

Antônio Benetazzo

Antônio dos Três Reis de Oliveira

Antônio Guilherme Ribeiro Ribas

Antônio Raymundo de Lucena

Antônio Sérgio de Mattos

Continua após a publicidade

Arno Preis

Aurora Maria Nascimento Furtado

Carlos Marighella

Carlos Nicolau Danielli

Catarina Helena Abi-Eçab

Dênis Casemiro

Continua após a publicidade

Devanir José de Carvalho

Dorival Ferreira

Edgar de Aquino Duarte

Eduardo Collen Leite

Emmanuel Bezerra dos Santos

Feliciano Eugenio Neto

Continua após a publicidade

Fernando Borges de Paula Ferreira

Flavio Carvalho Molina

Francisco Emanuel Penteado

Francisco José de Oliveira

Francisco Seiko Okama

Frederico Eduardo Mayr

Continua após a publicidade

Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão

Gelson Reicher

Grenaldo de Jesus Silva

Helenira Resende de Souza Nazareth

Heleny Ferreira Telles Guariba

Hiram de Lima Pereira

Continua após a publicidade

Hirohaki Torigoe

Iêda Santos Delgado

Issami Nakamura Okano

Iuri Xavier Pereira

Izis Dias de Oliveira

Jaime Petit da Silva

Continua após a publicidade

João Antônio Santos Abi-Eçab

João Carlos Cavalcanti Reis

João Domingos da Silva

Joaquim Alencar de Seixas

Joaquim Câmara Ferreira

José Ferreira de Almeida

Continua após a publicidade

José Guimarães

José Idésio Brianezi

José Lavecchia

José Maria Ferreira de Araújo

José Maximino de Andrade Netto

José Milton Barbosa

Continua após a publicidade

José Montenegro de Lima

José Roberto Arantes de Almeida

José Roman

José Wilson Lessa Sabbag

Lauriberto José Reyes

Lúcio Petit da Silva

Continua após a publicidade

Luisa Augusta Garlippe

Luiz Almeida Araújo

Luiz Eduardo da Rocha Merlino

Luiz Eurico Tejera Lisbôa

Luiz Fogaça Balboni

Luiz Hirata

Continua após a publicidade

Luiz José da Cunha

Manoel Fiel Filho

Manoel José Mendes Nunes Abreu

Manoel José Nurchis

Manoel Lisbôa de Moura

Márcio Beck Machado

Continua após a publicidade

Marco Antônio Dias Baptista

Marcos Antônio Bráz de Carvalho

Marcos Nonato da Fonseca

Maria Augusta Thomaz

Maria Lúcia Petit da Silva

Miguel Sabat Nuet

Continua após a publicidade

Neide Alves dos Santos

Nestor Vera

Norberto Nehring

Olavo Hanssen

Onofre Pinto

Paulo Guerra Tavares

Continua após a publicidade

Paulo Stuart Wright

Raimundo Eduardo da Silva

Roberto Cietto

Roberto Macarini

Ronaldo Mouth Queiroz

Rubens Beyrodt Paiva

Continua após a publicidade

Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter

Ruy Carlos Vieira Berbert

Santo Dias da Silva

Solange Lourenço Gomes

Sônia Maria de Moraes Angel Jones

Suely Yumiko Kanayama

Continua após a publicidade

Virgílio Gomes da Silva

Vitor Carlos Ramos

Vladimir Herzog

Walter de Souza Ribeiro

Yoshitane Fujimori

Zoé Lucas de Brito Filho

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.