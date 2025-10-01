De Vlado a Rubens Paiva: mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

As famílias serão recebidas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, para a entrega dos documentos. Alguns familiares já haviam recebido as certidões corrigidas, mas agora serão contemplados na solenidade da Sanfran.

As retificações vêm sendo feitas a partir da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A comissão foi reativada no ano passado, após a suspensão de suas atividades no governo Jair Bolsonaro.

Em nota, o governo federal informou que o objetivo da iniciativa é "resgatar a memória e a verdade de brasileiras e brasileiros que foram vítimas das graves violações aos direitos humanos no período da ditadura militar".

É o segundo grupo que obtém as certidões retificadas após a retomada dos trabalhos da comissão. A primeira entrega, de 63 documentos corrigidos, ocorreu em agosto. Há casos pendentes em que os documentos ainda precisam de lavraturas e retificações e, por isso, serão entregues nos próximos meses.

Veja a lista completa de certidões retificadas: