Gilmar Mendes defende PEC da Segurança Pública e critica 'populismo' sobre o tema

"Recentes operações da Polícia Federal têm mostrado, para a nossa preocupação, o avanço do PCC, que vem se camuflando na economia formal e se infiltrando em instituições do Estado. Isso coloca outro dispositivo para o Estado no trabalho de desarticulação das organizações criminosas", disse.

Gilmar Mendes afirmou que as organizações "transitam entre a economia legal e ilegal" e citou o uso de postos de combustíveis e exploração de jogos de azar para lavar dinheiro.

O ministro reconheceu que a proposta do governo federal para a área da segurança pública provoca debates sobre a autonomia dos Estados, mas considera que o ponto não deve atrasar a tramitação da PEC. "Nossas instituições devem encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de coordenação nacional e o respeito às especificidades e autonomias locais", disse.

O decano do STF também criticou soluções "populistas" para o enfrentamento do crime, que "sequestraram" a pauta da segurança pública. "Políticos populistas movidos por discursos demagógicos que prometem a uma população assombrada soluções mágicas totalmente desconectadas de evidências, de resultados e da nossa sistemática constitucional", afirmou.

"É fundamental que o Estado brasileiro enfrente seriamente essa questão, porque, nesse campo, bravatas, improvisos, retórica populista e busca por soluções fáceis custam vidas", completou.

A PEC da Segurança Pública é uma das principais pautas do governo Lula. Ela foi enviada ao Congresso Nacional em abril e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados em julho. No início de setembro, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), apontou Mendonça Filho (União-PE) como relator do projeto.