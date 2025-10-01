MPF denuncia CSN e Harsco por poluição em Volta Redonda

O Ministério Público Federal apresentou, à 2ª Vara Federal de Volta Redonda (RJ), denúncia contra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a britânica Harsco Metals por crimes de poluição e impedimento à regeneração da flora. As informações são da Procuradoria da República no Rio de Janeiro.

A peça, assinada em 30 de setembro pelo procurador da República Jairo da Silva, pede que as empresas paguem indenização mínima de R$ 430 milhões - R$ 330,5 milhões por dano ecológico e R$ 100 milhões por dano moral coletivo - e respondam a sanções penais previstas na Lei 9.605/98 (Crimes Ambientais).

Instalada no município desde a década de 1940, a CSN controla toda a cadeia do aço, da mineração à distribuição. A investigação se concentra no Pátio de Beneficiamento e Armazenamento de Escória, onde, segundo laudos periciais, mais de 5 milhões de toneladas de resíduos pétreos foram depositadas a céu aberto até dezembro de 2023.