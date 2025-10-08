Mulher é vítima de sequestro-relâmpago em estacionamento de supermercado na zona sul de SP

Uma mulher de 58 anos foi vítima de um sequestro-relâmpago ao sair do estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o caso ocorreu no sábado, 4, na Avenida Engenheiro Jose Salles.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que ela é abordada por dois criminosos armados. Ela foi obrigada a entrar no veículo com os autores e a realizar transações bancárias. Depois, foi liberada e os suspeitos fugiram.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ocorrência foi registrada no como roubo no 102° DP (Socorro).