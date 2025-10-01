Mulher morre em desabamento do mezanino do Restaurante Jamile, na Bela Vista

O local foi interditado pela Defesa Civil municipal por risco de colapso e imóveis vizinhos não foram atingidos.

Entre as vítimas, uma mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana, outra para a UPA Mooca, uma terceira para o Hospital Salvalus e uma vítima do sexo masculino para o Pronto-socorro Municipal Santana - Lauro Ribas Braga.

A Subprefeitura Sé informou que o restaurante possui licença de funcionamento válida, emitida em 2022, e que também está com a licença sanitária vigente da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Conforme o Corpo de Bombeiros, o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, também está regularizado.

Em nota, a assessoria de Fogaça negou que ele seja dono do estabelecimento. Segundo o texto, "a atuação dele no Jamile se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento."

No comunicado, o chef diz ter prestado solidariedade às vítimas e aos familiares e reafirmou que a principal preocupação "é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária".