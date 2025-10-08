O que não falta é gente safada para fazer coisa errada, diz Lula sobre operação da PF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta quarta-feira, 8, que "o que não falta é gente safada neste País para fazer coisa errada" ao comentar a operação nacional da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil para combater a exploração sexual infantil na internet.

Em discurso na 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente em Luziânia (GO), o chefe do Executivo disse que "somente assim", com a ação da PF com mandados de busca e apreensão e de prisão, "vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, nas periferias, nos bairros pobres desse País, nas cidades e na classe média".

"São 900 policiais em ações, 182 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão e 47 pessoas presas em flagrante. Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, nas periferias, nos bairros pobres desse País, nas cidades e na classe média. O que não falta é gente safada neste País para fazer coisa errada", disse o presidente.