Grupo que roubou R$ 2 mi em prédio na Barra Funda se inspirou em 'La Casa de Papel'

Pelo menos quatro criminosos armados invadiram um prédio comercial na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, em um arrastão que durou cerca de 2h30 na manhã de ontem. O caso é investigado pelo 23º Distrito Policial (Perdizes) que trabalha para identificar os envolvidos no crime que deixou um prejuízo de mais de R$ 2 milhões.

Os criminosos iniciaram o arrastão por volta das 7h14 em um prédio comercial localizado em frente ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na altura do número 230 da Avenida Marquês de São Vicente.

O grupo chegou em um Renault Sandero branco, estacionou no segundo andar e subiu pelas escadas até o 21º andar, onde ocorreu o roubo principal, em uma construtora.