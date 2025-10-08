PF faz megaoperação contra abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o País

A Polícia Federal (PF) realiza nesta quarta-feira, 8, uma megaoperação em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no País. A operação cumpre 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. Até o momento, foram 40 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas.

Trata-se da Operação Nacional Proteção Integral III, realizada em ação conjunta com as Polícias Civis de 16 Estados brasileiros. O objetivo é identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

- Mandados de busca e apreensão: 182