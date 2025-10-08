Quais os locais interditados em SP suspeitos de comercializar bebida com metanol; veja lista

"Após uma apuração rigorosa, os órgãos competentes confirmaram que a denúncia contra o Beco era infundada e, por isso, tivemos uma decisão judicial que autorizou a reabertura do bar", informou o estabelecimento em nota nas redes sociais.

"A única exigência feita pela juíza é que, em vista do caráter epidemiológico da intoxicação por metanol, nossas vendas de destilados sejam suspensas até que a situação social se acalme e o Estado tenha certeza de que ninguém mais corre perigo em SP", acrescentou o Beco do Espeto no comunicado.

O que dizem os estabelecimentos?

A distribuidora Bebilar, que também responde pelo estabelecimento BBR Supermercado, afirma que a interdição ocorreu por conta de exigências sanitárias, sem qualquer relação com produtos sem nota fiscal ou de origem irregular.

"A empresa encontra-se completamente fechada ao público e vem trabalhando intensamente para cumprir todas as exigências de melhorias estruturais e sanitárias determinadas", diz a nota publicada nas redes sociais.

Segundo a Bebilar, a interdição decorreu de desdobramentos de uma intoxicação supostamente provocada pela ingestão de uma caipirinha no Bar Ministrão (também interditado), que recebe os produtos da distribuidora, como Velho Barreiro e Pinga 51.