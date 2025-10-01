RS confirma primeiro caso de intoxicação por metanol

A Secretaria da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul confirmou nesta quarta-feira, 8, o primeiro caso de intoxicação por metanol no Estado após consumo de bebida alcoólica. O paciente é um homem de 42 anos que mora em Porto Alegre. Ele relatou ter consumido o destilado em São Paulo no dia 26 de setembro. Após atendimento médico, ele foi liberado.

De acordo com a secretaria, o homem apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo de caipirinhas de vodca. O paciente relatou visão turva e alteração na percepção de cores. Ao retornar ao Rio Grande do Sul, ele foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUC-RS no dia 30 de setembro, onde recebeu tratamento e foi liberado. Atualmente, ele está sendo acompanhado pela equipe de vigilância em saúde de Porto Alegre.

A confirmação da intoxicação ocorreu após análise laboratorial de amostra de sangue realizada por um laboratório privado que presta serviços ao hospital. O resultado foi liberado na madrugada desta quarta-feira.