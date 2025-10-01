Vice-governador de SP diz que Tarcísio pode atender pedido para candidatura à Presidência

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 8, à CNN Brasil que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), pode vir corresponder a convite de uma candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026.

"Não que eu tenha escutado isso diretamente dele, mas, pelo que conheço do Tarcísio e pelo compromisso que ele tem com o Estado de São Paulo e com o país, ele pode aceitar um convite, desde que haja uma mobilização que realmente indique uma união em torno do nome dele. Mas, como eu disse, o foco dele é o governo do Estado. Ainda é muito cedo para cravar qualquer posição", afirmou Ramuth.

Apesar do comentário, o vice-governador destacou que o tema ainda exige ampla discussão. "Na verdade, é algo que precisa ser muito debatido. E, depois, obviamente, não apenas o presidente [Jair] Bolsonaro, mas, a partir de um eventual posicionamento dele, a direita como um todo teria que se mobilizar para fazer esse convite e convocar o governador Tarcísio para essa missão", completou.