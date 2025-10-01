Vídeo mostra funcionários correndo após estrutura do restaurante Jamile desabar em SP

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que funcionários do restaurante Jamile, na Bela Vista, no centro de São Paulo, saem correndo de dentro do imóvel após o mezanino desabar. Populares que passavam pela via também se assustaram. O acidente ocorreu nesta quarta-feira, 8. Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas.

Trabalhador da região há 41 anos, o vigia José Antônio de Lima foi um dos primeiros a chegar no local, por volta das 11h50. "Vi todo mundo correndo depois de um estrondo. Pensei que tinha sido uma batida de carros".

Ele conhecia os funcionários e relata o desespero perceber o que tinha ocorrido. "Chorei muito quando vi tudo no chão. Conheço todo mundo aqui. Acho que hoje vai ser difícil dormir. Ainda ouço o pessoal gritando e correndo."