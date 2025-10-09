3i/Atlas: cometa de fora do Sistema Solar é fotografado por sonda que estuda Marte

As sondas espaciais têm câmeras projetadas para capturar a superfície de Marte a uma distância que varia de centenas a milhares de quilômetros. No entanto, a ESA estima que o cometa tenha passado a 30 milhões de quilômetros de distância das duas.

O pesquisador Nicolas Thomas disse que a observação foi "muito desafiadora" para as naves, já que o cometa é de 10 mil a 100 mil vezes mais fraco do que o alvo habitual.

Os cientistas continuarão analisando os dados dos dois equipamentos nos próximos meses para tentar determinar do que o 3I/Atlas é feito e descobrir mais sobre seu comportamento à medida que ele se aproxima do Sol. Com base em sua trajetória, os astrônomos suspeitam que ele seja o comenta mais antigo já observado e tenha três bilhões de ano a mais que o Sistema Solar - que já tem 4,6 bilhões de anos.

"Embora nossos orbitadores continuem a fazer contribuições impressionantes para a ciência marciana, é sempre mais emocionante vê-los responder a situações inesperadas como esta. Estou ansioso para ver o que os dados revelarão após análises mais aprofundadas", disse o cientista dos projetos Mars Express e ExoMars da ESA, Colin Wilson.

O 3I/Atlas foi visto pela primeira vez em 1º de julho deste ano, pelo telescópio Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (Atlas), em Río Hurtado, no Chile, e tem sido estudado por astrônomos desde então. Antes dele, apenas outros dois objetos interestelares haviam sido identificados: o 1I/Oumuamua, em 2017, e o 2I/Borisov, em 2019.